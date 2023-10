Brice Laccruche Alihanga : « je suis un homme libéré dans un pays libéré »

Ecouter cet article Ecouter cet article

Arrêté le 13 décembre 2019, Brice Laccruche Alihanga a été libéré, ce vendredi 20 octobre 2023, après près de quatre ans de détention « illégale ». L’ancien directeur de cabinet d’Ali Bongo Ondimba, qui a perdu la moitié de sa masse corporelle après avoir été détenu en isolement, s’est livré à Gabon Media Time. Lecture.

« Aujourd’hui est un jour glorieux. Glorieux parce que je suis un homme libéré dans un pays libéré. Il y a 4 années de cela, j’ai été embastillé, emprisonné, mis à l’isolement total dans une pièce de 3 mètres carrés avec tous ceux qui étaient réputés être proches de moi incluant ma famille dont mon propre frère pour des motifs fallacieux et par une justice instrumentalisée.

D’ailleurs, les Nations unies qui avaient enquêté sur les raisons de mon arrestation avaient, après une enquête minutieuse et sur la base d’une procédure contradictoire avec les autorités gabonaises de l’époque, conclu, d’une part, que mon arrestation ne reposait sur aucun fondement ainsi que celles de mes codétenus. D’autre part, qu’au vu des vices de forme dans les différentes procédures et des tortures subies, les faits étaient d’une telle gravité qu’ils empêchaient la tenue de tout procès équitable et recommandaient notre libération immédiate.

Bien entendu, le pouvoir d’antan qui, faisant fi de toute convention avec les organisations internationales, n’avait pas répondu à cette demande des Nations unies et au contraire avait relancé une campagne diffamatoire à mon encontre via des médias à la solde de l’ancien porte-parole de la Présidence (Jessye Ella Ekogha, NDLR).

Aujourd’hui est un jour également glorieux parce que j’ai pu livrer en toute sincérité la vérité. La raison pour laquelle j’ai été mis au secret durant 4 années est toute simple, elle tient en 3 points : le 1ᵉʳ, c’est qu’à un moment donné, je me suis opposé à la gabegie galopante de l’ancienne première dame et de son fils ; le 2ᵉ est qu’au vu de l’état physique de l’ancien chef de l’État j’ai suggéré à plusieurs reprises dont une de trop qu’il puisse se mettre en retrait de la vie politique et se reposer ; le 3ᵉ et dernier point est que je me suis opposé avec force à la volonté affirmée de l’ancienne première dame (Sylvia Bongo Ondimba, NDLR) et son fils (Nourredin Bongo Valentin, NDLR) de prendre le pouvoir au Gabon, et ce, par tous les moyens possibles. D’ailleurs, vous noterez que les récents événements d’août 2023 ont confirmé que j’étais quelque part dans le vrai.

Harold Leckat, Directeur de publications de Gabon Media Time et Brice Laccruche Alihanga © GMT

Tout ceci est derrière moi. Aujourd’hui est surtout un jour glorieux parce que l’Éternel a étendu ses mains sur le Gabon. Il a utilisé comme instrument le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema ainsi que l’ensemble des forces de défense et de sécurité pour libérer le Gabon sans aucune effusion de sang et pour cela, je bénis l’Éternel et je remercie le Président de la Transition. Vous pouvez le constater à mon état physique actuel, je pesais avant ma mise à l’isolement total, 106 kilos, j’ai été pesé avant-hier à 57 kilos. J’ai perdu à peu près la moitié de ma masse corporelle. Je remercie vraiment le Général Oligui Nguema parce que les projets du pouvoir d’antan étaient plus funestes à mon égard. Aujourd’hui, je me tourne vers l’avenir. Ma priorité avant tout est de pouvoir faire le point sereinement de mon état physique, car personne ne saurait dire ce qu’il en est vraiment et j’aimerais pouvoir me rétablir progressivement.

La seule lumière que j’ai eue durant ces quatre années fut celle de notre Seigneur et je servirai toujours en tant que chrétien. Pour conclure le livre d’Habacuc en son chapitre 2 « L’Éternel m’adressa la parole, et il dit : Écris la prophétie : Grave-la sur des tables, Afin qu’on la lise couramment, car c’est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement ».

Vive la République, vive la Nation renouvelée. Que l’Éternel bénisse le Gabon. »