Boupendza offre une précieuse victoire à Hatayspor dans la course à l’Europe

Opposés à la lanterne rouge Denizlispor ce samedi pour le compte de la 38ème journée de Süper Lig Turque, les Bordeaux et blancs ont fait le travail. Grâce une nouvelle fois à leur attaquant vedette, l’international gabonais Aaron Boupendza, les joueurs de l’Etoile du Sud l’ont emporté 1-0 et se sont replacés dans la course à l’Europe puisqu’à l’issue de cette journée ils sont 5ème à un petit point de Sivasspor.

Sèchement battus par le Beşiktaş Istanbul le week-end dernier, les Bordeaux et blancs d’Hatay et leur attaquant vedette Aaron Boupendza, avaient à coeur de briller ce samedi face à la lanterne rouge Denizlispor. A domicile, dans un match dont l’enjeu était de de replacer dans la course à l’Europe, les joueurs de l’Étoile du Sud ont fait l’essentiel en s’imposant sur la plus petite des marques grâce à leur génie gabonais.

En effet, auteur de son 22ème but de la saison à la 68ème minute de jeu et alors que la partie était serrée, l’international gabonais a justifié son statut d’attaquant vedette de ce championnat. Un statut qu’il a justifié tout au long de la saison, lui qui n’a eu besoin que de quelques mois avant d’exploser et devenir une véritable terreur pour les défenses adverses.



Propulsant son équipe à la 5ème place du championnat juste derrière le Sivasspor d’Aaron Appindangoye, Boupendza s’est donc une nouvelle fois mué en sauveur. À trois buts de Cyle Larin auteur de 19 buts avec 2 matchs en plus, et plus que jamais en course pour décrocher le titre de meilleur buteur du championnat, le natif de Moanda réalise donc jusque-là une saison pleine.