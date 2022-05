Boulevard Triomphal: «Xavi Alonso» et ses amis écroués pour vol à la tire

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un gros coup de filet que viennent d’effectuer les éléments de la police judiciaire. En effet, ces derniers ont récemment mis la main sur Jurlin Mikolo alias Malaga, Stephane Endamane Eyeghe alias Xavi Alonso et Cyriaque Glen Nkomo Okoué alias le Dac, âgés respectivement de 19, 22 et 30 ans, rapporte le quotidien L’Union. Un trio de malfaiteurs qui profitaient des embouteillages du Boulevard Triomphal pour dérober les biens des usagers se trouvant dans les véhicules.

C’est un ouf de soulagement pour les populations empruntant régulièrement la voie menant au Boulevard Triomphal, après l’interpellation de Jurlin Mikolo, Stéphane Endamane Eyeghe et Cyriaque Glen Nkomo Okoué qui semaient la terreur dans cette zone. En effet, le trio de malfrats profitaient du ralentissement de la circulation dû aux travaux sur cette voie pour dépouiller les personnes à bord des véhicules.

C’est sur la base d’une plainte d’une des victimes que les éléments de la PJ se sont lancés à leurs trousses. Une fois dans les mailles de la justice, ces derniers ont reconnu les faits qui leur sont reprochés en dévoilant leur modus operandi. « On ne se tenait non loin de la zone des travaux. La tâche était rendue facile par le ralentissement de la circulation imposé par les travaux de réhabilitation de cette artère. On profitait de l’inattention des passagers pour leur arracher sacs et téléphones portables », a déclaré l’un des malfrats.



Arrêtés à tour de rôle, de nombreux effets dérobés auraient été retrouvés chez l’un des voleurs à la tire. Déférés devant le parquet de la République, seul Jurlin Mikolo a été placé en détention préventive à « Sans Famille » en attendant d’être fixé sur son sort, ses deux complices ayant étonnamment bénéficié d’une liberté provisoire. Nous y reviendrons.