Boulevard Triomphal: une livraison en attendant le retour de Jésus Christ?

Les usagers de la route empruntant le boulevard Triomphal sont loin d’avoir fini avec le calvaire vécu sur cet axe. En effet, alors que la fin du chantier attribué à l’entreprise Socoba-EDTPL avait été fixée pour novembre 2021, les populations devront encore prendre leur mal en patience et subir le désormais traditionnel bouchon qui se forme sur cette voie.

Longue de 4 km, cette voie portant le nom de feu le président de la République Omar Bongo Ondimba actuellement en réhabilitation pour permettre une meilleure fluidité du trafic connaît quelques difficultés dans son avancement. Un retard qui selon le quotidien L’Union serait consécutif à “des réalités de terrain à intégrer dans sa poursuite et qui impactent sur les délais initiaux”.

Toutefois, si des excuses sont trouvées à l’entreprise adjudicataire dirigée par Jean-Claude Baloche pour la réhabilitation du boulevard Triomphal Omar Bongo dont le coût est estimé à près de 8 milliards de FCFA, ce retard a des conséquences indéniables sur les usagers. Il faut dire qu’outre les bouchons enregistrés sur cette voie, les automobilistes sont contraints de faire preuve de vigilance pour ne pas heurter les blocs de béton installés ici et là sur la chaussée.

Toute chose qui devrait interpeller le gouvernement sur la nécessité d’accélérer les travaux de réhabilitation de cet axe routier dont la densité du trafic n’est plus à démontrer. Comme pour les travaux sur le rond point du Jardin de Jade, le gouvernement devrait mettre un peu plus de pression à l’entreprise adjudicataire afin que le chantier soit livré à temps.