Boulevard Triomphal: reprise des travaux de réhabilitations et perturbation de la circulation en perspective

Lancés pour la première fois en octobre 2019, puis, arrêtés inopinément, les travaux de réhabilitation du Boulevard Triomphal de Libreville ont repris depuis ce lundi 15 mars 2021. Une reprise qui devrait causer des perturbations de la circulation sur cette voie, l’une des plus fréquentées de la capitale.

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce vendredi 12 mars 2021, que le ministère des Travaux publics a annoncé la reprise des travaux de réhabilitation du Boulevard Triomphal. Un chantier de 3 km qui s’étale du rond-point de la Démocratie à l’ancien ministère des Affaires étrangères.

Prévus pour une durée de 9 mois, lesdits travaux seront exécutés par l’entreprise Socoba EDTPL à la place de Colas, après le constat d’une surévaluation du coût global de réhabilitation de cette voie régulièrement sujette à des inondations pendant des pluies diluviennes.

Ainsi, la première phase du chantier consistera en la réhabilitation et l’assainissement des caniveaux et buses se trouvant dans un état vétuste, pour permettre une meilleure évacuation des eaux. La deuxième phase va consister en la réhabilitation de la chaussée, la pose de bitume et la réhabilitation de la signalisation. La phase 3, la dernière étape devrait être celle de la livraison du chantier, lequel espérons-le arrivera à son terme.



Pour une meilleure organisation du chantier et une exécution optimale des travaux envisagés, la circulation sera d’ailleurs perturbée pendant 9 mois sur cet axe routier très fréquenté dans la capitale. À cet effet, le ministre Travaux publics, Armel Bounda-Balonzi, conseille aux usagers d’emprunter les voies de derrière l’immeuble de la Primature (immeuble du 2 décembre ) et Ie Sénat conduisant vers les quartiers Cocotiers et le ministère de la Fonction publique, pour les déplacements entre les feux tricolores de l’hôtel des Affaires étrangères et le rond-point de la Démocratie.