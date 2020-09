Bouanga offre la victoire et la 1ère place de Ligue 1 à Saint Etienne

Opposés à Strasbourg ce samedi après midi à Geoffroy-Guichard dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1 Conforama, l’AS Saint-Étienne n’a pas tremblé. Portés par un Denis Bouanga des grands soirs auteur de son premier but de la saison, les Verts sont venus à bout du Racing 2-0, s’offrant au passage la première place du championnat.

Après une victoire d’entrée de jeu face à Lorient le week-end dernier, les Verts de Saint Etienne accueuillaient le Racing Club de Strasbourg pour consolider leur première place actuelle. Portés par leur meilleur joueur et buteur Denis Bouanga alignés sur le côté droit de l’attaque par Claude Puel, les Stéphanois n’ont pas tremblé.

En effet, dans un stade Geoffroy-Guichard à moitié vide du fait des mesures de restriction liées à la Covid-19, Bouanga et les siens n’ont laissé aucune chance au Racing. Buteur à la 57ème minute de jeu sur penalty, et passeur décisif sur le but de Mahdi Camara à la 82ème minute de jeu, l’international gabonais a été dans tous les bons coups.

Avec six points en deux journées, les Stéphanois trônent pour l’heure en tête du championnat notamment à la faveur des deux défaites parisiennes. Opposés à l’Olympique de Marseille ce jeudi, puis à Nantes dimanche prochain, les joueurs de Claude Puel devront assurer cette première place, eux qui ont terminé l’exercice précédent à une triste 16ème place.