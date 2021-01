Bouanga et Saint-Etienne tiennent tête au PSG de Mbappé

Pour la reprise après une trêve hivernale qui aura fait du bien aux organismes, la Ligue 1 ce mercredi s’offrait un beau duel entre deux des clubs les plus titrés du championnat. Si les deux équipes ont des destins différents cette saison encore, le match était toutefois animé se soldant par un nul 1-1, qui aura néanmoins vu Denis Bouanga se distinguer en offrant une passe décisive à son coéquipier Romain Hamouma.

Dans un stade Geoffroy Guichard qui sonnait une nouvelle fois creux du fait de la pandémie de Covid-19, les Verts accueillaient des Parisiens en quête de repères pour la première de leur nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Titulaire en attaque aux côtés de Romain Hamouma, l’international gabonais Denis Bouanga, entendait bien jouer un sale tour à Kylian Mbappé et aux Parisiens dans cette 18ème journée de Ligue 1.

Avec des intentions clairement affichées en début de match, ce sont d’ailleurs les Stéphanois qui se procuraient la première grosse occasion de la rencontre avec une tête de Moukoudi repoussée par Navas (9e). Dans un froid glacial, les Verts omniprésents devant la surface parisienne, ouvraient le score par l’intermédiaire d’Hamouma, bien servi par Bouanga qui surgissait après une perte de balle d’Idrissa Gueye (1-0, 19e).

Encore dans l’euphorie de ce but, Bouanga et ses coéquipiers se faisaient toutefois surprendre moins de 3 minutes plus tard par Verratti bien servi par Mbappé lancé sur la gauche (1-1, 22e). A égalité à la pause et ce jusqu’à la fin de la rencontre, les deux équipes se séparaient donc sur ce nul. Les Verts pouvant d’ailleurs regretter quelques occasions manquées.



Quatorzième après ce match nul avec 19 points, soit 20 de moins que le rival et leader lyonnais, les joueurs de Claude Puel restent donc dans le ventre mou du championnat à un peu moins de la moitié de la fin de saison. Une bien mauvaise opération quand on sait qu’ils ne sont qu’à six points du premier relégable Dijonnais d’Ecuele Manga et Didier Ndong.