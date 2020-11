Bouanga et Saint-Étienne perdent face à Montpellier et s’enfoncent dans la crise

Opposés à Montpellier ce dimanche pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, les Verts de Saint Etienne devaient se rassurer à une semaine du derby face au grand rival Lyonnais. Malheureusement, Denis Bouanga sur le banc au coup d’envoi et ses coéquipiers, se sont une nouvelle fois inclinés 1-0, s’enfonçant un peu plus dans une crise profonde.

Le moins que l’on puisse dire c’est que les Verts de Saint Étienne continuent de s’enfoncer. Après un début de saison prometteur marqué par trois victoires face à Lorient, Strasbourg et Marseille, Denis Bouanga et ses coéquipiers ont fortement accusé le coup au point de n’avoir plus engrangé le moindre point en championnat depuis le 20 septembre et un match nul face à Nantes.

Opposés ce dimanche à Montpellier, les Stéphanois ont poursuivi leur mauvaise série avec une cinquième défaite en autant de matchs. En effet, dans leur antre de Geoffroy Guichard, Denis Bouanga, dont la disette devant le but inquiète, et ses coéquipiers se sont fait surprendre sur un but du Montpelliérain Stephy Mavididi à la 14ème minute.

Au terme d’un match à la fois pauvre et terne et au cours duquel les Stéphanois n’ont pas cadré la moindre frappe, les hommes de Claude Puel ont donc concédé une cinquième défaite de rang, de mauvaise augure avant un derby qui s’annonce déjà bouillant. Tancé par son entraîneur et en perte de vitesse depuis plusieurs semaines, Denis Bouanga devrait profiter de la trêve pour se relancer.