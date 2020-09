Bouanga et Saint Etienne concèdent le nul face à Nantes

Opposés aux canaris du FC Nantes au Stade de la Beaujoire, le leader de Ligue 1 Uber Eats l’AS Saint Etienne est passé par toutes les émotions ce dimanche. Après une victoire probante face à l’Olympique de Marseille en match en retard de la 1ère journée, les Verts de Denis Bouanga ont en effet calé sur la pelouse des Nantais avec un résultat nul 2-2.

Venus avec la ferme intention de réaliser la passe de quatre et ainsi conforter leur place de leader de Ligue 1 Uber Eats, les Stéphanois se sont heurtés à La Beaujoire, à une vaillante équipe nantaise qui devait se reprendre après avoir été battue par l’AS Monaco le week-end dernier.

Pourtant bien partis dans ce match avec une ouverture du score dès la deuxième minute de jeu grâce au jeune Aouchiche qui reprenait un centre de Neyou Noupa devant le but, les Verts qui pensaient avoir fait le plus dur en marquant le 2ème but par l’intermédiaire de Maçon (66e), se sont finalement fait reprendre.

D’abord sur un but de Simon (71e, 1-2) puis par l’intermédiaire d’Edmond (86ème 2-2). Malgré quelques tentatives de part et d’autre, les deux équipes se quittaient donc dos à dos. Toujours aussi impliqué dans le jeu, même s’il n’a pas été buteur, Denis Bouanga s’est une nouvelle fois montré précieux dans ce match, qui permet néanmoins aux Verts de reprendre leur place de leader.