Bonne gouvernance: Nkea Ndzigue annonce la radiation des fonctionnaires corrompus

C’est en compagnie de son collègue de la Santé que le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption a lancé ce lundi 23 novembre 2020, la campagne de sensibilisation des agents publics sur les mécanismes de lutte contre la corruption. Dans la salle polyvalente de l’hôpital Jeanne Ebori (Mère et Enfants), Francis Nkea Ndzigue pour cette première journée de sensibilisation a annoncé que désormais sur instructions du Chef de l’Etat, les fonctionnaires corrompus seront purement et simplement radiés de la fonction publique.

« Il est capital pour notre Nation d’en finir une fois pour toutes avec la corruption qui gangrène nos institutions ». C’est en prenant appui sur cette déclaration du président de la République, Chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba que Francis Nkea Ndzigue, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption a entamé sa première journée de sensibilisation des agents publics sur les mécanismes de lutte contre la corruption.

Pour bouter cette gangrène de notre pays comme le souhaite l’exécutif, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption hormis, les poursuites judiciaires, a annoncé que désormais les sanctions administratives seront appliquées. Et parmi ces sanctions, il y a la radiation des effectifs de la fonction publique. « La Fonction publique est en sureffectif. Avec la campagne de lutte contre la corruption, nous allons dégresser cette fonction publique en radiant les agents de l’Etat corrompus », a annoncé Francis Nkea Ndzigue.

Cette certitude naît surtout du fait qu’une étude faite par le ministère de la justice a révélé que « 80% des personnes déférées sont issues de l’administration publique, qu’elle soit centrale, parlementaire ou déconcentrée », a indiqué le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption.