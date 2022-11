Black Friday: Afrijet annonce des billets à des prix concurrentiels

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 24 au 26 novembre 2022, Afrijet lance une campagne de promotion sur l’ensemble des destinations de son réseau domestique et régional ! Pendant ces trois jours, bénéficiez de prix uniques et défiant toute concurrence pour des jours de voyage prévus entre le 25 décembre 2022 et le 12 février 2023. Pour Noël ou l’anniversaire d’un proche, n’hésitez plus ! Comptez 95 300 FCFA en classe économique et 175 800 FCFA en classe affaires pour vous rapprocher de ceux que vous aimez, qu’ils soient au Gabon, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, en Guinée Équatoriale ou encore au Bénin.

Qu’attendez-vous pour vous envoler ?

Rendez-vous sur le site internet, dans nos agences Afrijet, ou sur l’application flyafrijet.online, disponible sur le Google Play pour faire votre Black Friday !

Modalités :

Promotions flash du jeudi 24 au samedi 26 novembre 2022 sur l’ensemble du réseau domestique et régional.

Période de voyage compris entre le 25 décembre 2022 et le 12 février 2023 inclus.

En classe économique : 95 300 FCFA TTC l’aller simple, pour les vols directs uniquement. Un bagage de 23 kgs est inclus dans le prix du billet.

pour les vols directs uniquement. Un bagage de 23 kgs est inclus dans le prix du billet. En classe Business : 175 800 FCFA TTC l’aller simple, pour les vols directs uniquement. Deux bagages de 23 kgs sont inclus dans le prix.

175 800 FCFA TTC l’aller simple, pour les vols directs uniquement. Deux bagages de 23 kgs sont inclus dans le prix. En agence, pour chaque bagage supplémentaire de 23 kgs acheté en même temps que le billet, des frais supplémentaires de 15 000 FCFA s’ajouteront par passager. Sur l’application, le prix d’un bagage supplémentaire de 23 kgs s’élèvera à 12 000 FCFA. Dans chaque configuration, seuls 3 bagages supplémentaires sont possibles.

Les billets ne sont pas remboursables.

La première modification étant gratuite, les frais s’élèveront ensuite à 30 000 FCFA au-delà.

Lieu d’achat : dans nos agences Afrijet, sur le site internet (www.flyafrijet.online), sur l’application (disponible sur Play Store).