Bitam: Vincent Beyeme Nguema écroué pour avoir hebergé un clandestin

Vincent Beyeme Nguema et Traoré Ali, respectivement de nationalités gabonaise et malienne ont récemment été placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt d’Oyem. Il est reproché au premier d’avoir hébergé le second en toute irrégularité en territoire gabonais, rapporte le quotidien L’Union dans sa livraison du mercredi 15 décembre 2021.

Selon le quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés à Meyo-Kyé à la frontière entre le Gabon et le Cameroun. Traoré Ali, aurait quitté le Mali en passant par différents pays, serait arrivé à Oyem avec la ferme intention de rallier la ville de Bitam puis Libreville pour s’y installer. Une fois dans le chef-lieu du département du Ntem, c’est en cherchant un endroit où dormir qu’il aurait rencontré Vincent Beyeme Nguema. Lequel lui aurait proposé de l’héberger chez lui en attendant.



Trois jours plus tard, Traoré Ali aurait reçu la somme de 30 000 FCFA par le biais du compte Airtel money de Vincent Beyeme Nguema. Il aurait ensuite demandé à ce dernier de l’aider à rallier la ville de Libreville. Une proposition à laquelle va s’opposer le Gabonais indiquant la forte présence des forces de sécurité entre Meyo-Kyé et le chef-lieu du département du Ntem. Une réponse qui va provoquer le courroux du ressortissant malien déclenchant ainsi une dispute.

Une bagarre aurait éclaté poussant ainsi les agents de la brigade de gendarmerie de Meyo-Kyé, qui vont conduire les deux antagonistes au poste. C’est à la faveur d’un interrogatoire que les pandores vont découvrir qu’ils sont en présence d’un immigré clandestin et d’un présumé passeur. Présenté devant le parquet de la République, Vincent Beyeme Nguema et Traoré Ali ont été déférés à la maison d’arrêt d’Oyem en attendant d’être fixés sur leur sort.