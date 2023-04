Bitam: vers un duel à la machette entre pro et anti Ndemezo’Obiang?

Ecouter cet article Ecouter cet article

La diffusion ces dernières semaines d’une pétition qui a recueilli près de 900 signatures avec comme objectif d’informer le président du Parti démocratique gabonais (PDG) Ali Bongo Ondimba du rejet du leadership de l’actuel ministre de la Lutte contre la vie chère René Ndemezo’Obiang n’aura vraisemblablement pas été du gout de certains cadres de la commune de Bitam. La preuve dans une déclaration rendue publique ce jeudi 30 mars 2023 des cadres et élus PDG de cette partie du pays ont tenu à apporter leur soutien à l’ancien premier secrétaire de Démocratie nouvelle.

En effet, dans notre article intitulé Bitam: le leadership de «One Capo» boudé à travers une pétition signée par 900 personnes nous évoquions la levée de boucliers de plusieurs militants du département du Ntem qui contestaient la légitimité de l’ancien président du Conseil économique social et environnemental (CESE). Ces derniers avancent comme griefs des agissements peu orthodoxes qui risqueraient de fracturer l’unité du parti dans cette localité.

Il faut dire que 900 signataires reprochent à « One Capo » d’user de « trafic d’influence, du culte de la personnalité, des règlements de compte, de roublardise pour s’attacher à ces structures grâce aux positions acquises à travers le DCP ». Une position balayée d’un revers de la main par les proches de l’actuel membre du gouvernement qui évoquent un complot ourdi contre le leader politique.

S’exprimant au nom de ses camarades Jean Jacques Engo Allogo, tout en s’insurgeant contre les « quelques grossièretés et autres égarements observés depuis le retour de Ndemezo’Obiang au PDG », a louer les mérites de ce dernier qui selon eux est « un fin stratège doté d’une bonne connaissance du terrain politique » susceptible de relever le défi de la victoire du « parti de masse » lors des prochaines élections générales.

Une passe d’armes sans équivoque qui laisse dès lors le champ libre à toutes sortes d’interprétations et qui présage de belles empoignades au sein même du Parti démocratique gabonais surtout que pour de nombreux observateurs, cette volée de bois vert serait l’oeuvre de ses adversaires politique dans le département du Ntem et plus particulièrement dans la commune de Bitam. Il faut dire que le retour de René Ndemezo’Obiang sur l’échiquier politique dans cette circonscription n’est pas vu d’un bon œil par certains de ses challengers qui espéraient semble-t-il s’emparer du leadership dans cette partie du pays.