Bitam: un présumé dealer interpellé avec plus de 10 kg de chanvre indien

Lionel Augé Akué Mba, un compatriote âgé de 23 ans, a récemment été interpellé par les éléments de l’Office central de lutte antidrogue (Oclad) de Bitam. L’individu qui s’apprêtait à envoyer sa cargaison dans la capitale gabonaise pour qu’elle soit écoulée avait en sa possession plus d’une dizaine de kilos de chanvre indien dissimulés dans un sac sous des carottes, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits. Lionel Augé Akué Mba se serait rendu à une agence de transport dans le but de faire voyager son sac de carottes. A l’intérieur, il y aurait mis une quantité de cannabis estimée à plus de 10 kg et dont la vente lui aurait rapporté plus de 700.000 FCFA. Malheureusement pour ce dernier, son plan n’arrivera pas à terme.

Il aurait été signalé et les officiers de police judiciaire auraient procédé à son arrestation. Lors de son interrogatoire, Lionel Augé Akué Mba aurait reconnu exercer cette activité illégale depuis 2 ans. D’ailleurs, le mis en cause aurait été identifié comme faisant partie d’un vaste réseau de dealers de chanvre indien.

La culture, la vente et la possession de chanvre indien à des fins récréatives étant illégales au Gabon. Toute possession de cannabis peut entraîner de sévères sanctions. C’est ce à quoi est exposé Lionel Augé Akué Mba. Il risque jusqu’à vingt ans de réclusion et une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie; conformément aux dispositions de l’article 408 du Code Pénal pour importation illicite de stupéfiants.