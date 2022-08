Bitam: un conseiller municipal retrouvé mort dans une ruelle

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la nouvelle qui a récemment secoué les populations de la ville de Bitam, dans la province du Woleu-Ntem. Le mercredi 17 août 2022, le corps sans vie de Sylvestre Messa-Edzang, conseiller politique du maire de Bitam a été retrouvé dans une ruelle située non loin du Trésor public et l’ancienne résidence du préfet du Ntem, rapporte le quotidien L’Union. Une macabre découverte pour laquelle les autorités judiciaires informées ont procédé à l’ouverture d’une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire.

Les faits se sont déroulés le mercredi 17 août dernier aux environs de 22 heures dans un des quartiers de la ville de Bitam. Selon des sources concordantes, Sylvestre Messa-Edzang aurait été aperçu pour la dernière fois à une soirée organisée par le préfet du Ntem dans le cadre de la célébration du 62ème anniversaire du Gabon. Sortie de salle peu après son arrivée, la victime ne serait jamais revenue s’asseoir auprès des autres convives.

C’est quelques minutes après son départ que le corps sans vie de Sylvestre Messa-Edzang aurait été découvert par un riverain. Lequel aurait aussitôt alerté le voisinage de la découverte qu’il venait de faire. La nouvelle aurait fait rapidement le tour de la ville et même de la province septentrionale et déjà les hypothèses les plus folles seraient nées. D’aucuns auraient avancé l’hypothèse d’un empoisonnement tandis que d’autres auraient fait allusion à un braquage qui aurait probablement mal tourné.

Autant de spéculations et de déductions de la part de nos « Sherlock Holmes bitamois » qui pour l’heure n’auraient pas permis de tirer cette affaire au clair. Les services judiciaires par l’entremise de l’antenne provinciale de la police judiciaire informée ont par ailleurs procédé à l’ouverture d’une enquête. Celle-ci devrait permettre de faire la lumière sur cette affaire et d’en savoir plus sur les causes du décès de Sylvestre Messa-Edzang.