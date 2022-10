Bitam: «PK2» et «Linge» aux arrêts pour vols

Ecouter cet article Ecouter cet article

Safou Paka plus connu sous le pseudonyme de « PK2 » et Edou Marion alias « Linge », deux compatriotes âgés de 20 ans ont récemment été interpellés par les services judiciaires de la ville de Bitam. Ces derniers auraient commis 12 cambriolages entre août et septembre, dérobant ainsi d’importantes sommes d’argent, des bijoux et des téléphones portables, rapporte le quotidien L’Union.

Les habitants du quartier Mongomo-Ayat dans la ville de Bitam peuvent pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, les services judiciaires de la localité ont récemment mis la main sur 2 jeunes Gabonais passés maîtres dans le cambriolage. Ces délinquants âgés de 20 ans ont été cueillis à la suite d’une série d’investigations menées dans leur zone d’opération.

Selon une source militaire, ces derniers avaient le même mode opératoire en entrant par effraction dans les domiciles de leurs victimes. « Les rôles étaient bien répartis. Dans la journée, Paka, le chef de la bande, localisait les maisons à cambrioler tout en se rassurant que les propriétaires absents ou en voyage. Ils attendaient ensuite le milieu de la nuit pour passer à l’action. Marion intervenait, lui dont la petite taille permettait de s’introduire à travers n’importe quelle ouverture » a révélé un enquêteur.



Informés, les services judiciaires de Bitam ont ouvert une enquête. Laquelle s’est soldée par l’arrestation des 2 présumés cambrioleurs. Safou Paka et Edou Marion, qui s’apprêtaient à quitter le territoire national pour se réfugier au Cameroun. Déférés devant le parquet d’Oyem, les deux hommes ont été écroués à la maison d’arrêt locale en attendant d’être fixés sur leur sort. Un ouf de soulagement pour les populations qui depuis plusieurs mois n’avaient que leurs yeux pour pleurer.