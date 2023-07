Bitam: Le Proviseur du Lycée Simon Oyono Aba’a somme les bacheliers de venir acclamer Ali Bongo à l’aéroport

Ecouter cet article Ecouter cet article

Kisito Ondo Nzogobe, proviseur du Lycée public Simon Oyono Aba’a a, par le biais d’un communiqué radio, lancé un appel à mobilisation à l’aéroport le mardi 4 juillet 2023. Le chef d’établissement a sommé les nouveaux bacheliers de s’y rendre pour « acclamer Ali Bongo Ondimba ».

En tournée dans le septentrion, Ali Bongo Ondimba entend s’appuyer sur tous les leviers pour ameuter les foules. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce sont les nouveaux bacheliers qui sont mis à contribution par le proviseur de leur établissement. Il s’agit du lycée Simon Oyono Aba’a sis à Bitam.

Les élèves outil de propagande pour Ali Bongo ?

En vacances depuis la fin des examens de fin d’année, les élèves du Lycée public Oyono Aba’a sont déjà rappelés par leur établissement. Et ce, non pas pour des causes académiques mais politiques. En effet, désireux de réserver un accueil triomphal au Chef de l’État, Kisito Ondo Nzogobe a convoqué l’ensemble des apprenants.

Dans un communiqué destiné à la diffusion radio, le proviseur dudit lycée invite les 2500 élèves de l’établissement à envahir l’espace de l’aéroport de Bitam en tenue de lycée ou pas. Un acte quelque peu déplacé quand on sait que le milieu scolaire est un cadre apolitique.

Les lauréats du BEPC et du BAC ciblés ?

Si d’aucuns auraient pu s’indigner sur la mobilisation des élèves du premier cycle secondaire, Kisito Ondo Nzogobe a cru bon de placer le curseur sur les récents lauréats aux examens de fin d’année. « Sont particulièrement attendus les 302 élèves des classes de 3ème admis au BEPC et les 293 bacheliers», précise-t-il.

Une note incendiaire qui consacre la dégringolade des principes directeurs de la vie publique. Laquelle fait de la liberté de faire ou de ne pas faire, l’instrument de régulation de la société. Pourtant ce proviseur s’arroge le droit d’imposer à autrui sous peine de sanctions voilées. La Direction d’académie provinciale gagnerait à se saisir de ce dossier scandaleux.

Herton-sena POUBA