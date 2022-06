Bitam: il tue sa grand-mère après lui avoir volé 300 000 FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est l’affaire qui défraie la chronique à Bitam dans la province du Woleu-Ntem. En effet, Ella Nguéma Wilfried, plus connu sous le pseudonyme de « Édote » aurait tué le mardi 14 juin dernier, Mengue Nkoulou Marie, sa grand-mère au village Effack Bibeigne. Un drame qui serait consécutif au vol de la somme de 300 000 FCFA pour laquelle la victime aurait accusé son petit-fils qui n’aurait pas apprécié d’être pointé du doigt.

Les faits se sont déroulés le mardi 14 juin 2022 au village Effack Bibeigne à une quarantaine de kilomètres de la commune de Bitam. Ce jour-là, la grand-mère aurait constaté la disparition de la somme de 300 000 FCFA. Une situation pour laquelle elle aurait accusé son petit-fils d’être l’auteur du vol et lui aurait demandé de lui rendre son argent.



Le petit-fils aurait clamé son innocence mais étant la seule personne vivant avec la matriarche, pour cette dernière, il était le seul suspect. Furieux, il se serait alors décidé à laver cet affront. Ella Nguéma Wilfried s’en serait pris à Mengue Nkoulou Marie en lui assénant des coups puis il l’aurait tapé dessus avec un bois. Une altercation au terme de laquelle la grand-mère serait passée de vie à trépas.

Informées, les autorités judiciaires de la ville de Bitam se sont rendues sur les lieux du drame et ont procédé à l’interpellation d’Ella Nguéma Wilfried. Ce dernier a été placé en garde à vue dans les locaux des services judiciaires et sera présenté devant le procureur de la République dans les tout prochains jours afin d’être fixé sur son sort. Par ailleurs, une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les zones d’ombre autour de cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive dans le septentrion.