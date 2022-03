Bitam: écroué pour avoir battu sa petite amie pour une marmite de chat

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ernest Afuti, ressortissant camerounais âgé de 42 ans, a été écroué, le vendredi 25 février dernier, à la maison d’arrêt d’Oyem dans la province du Woleu-Ntem. Et pour cause, ce dernier aurait battu sa petite amie au motif qu’elle se serait moqué de sa façon de manger le plat de chat cuisiné et pour lequel il ne l’aurait pas attendu avant de se mettre à table, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés le dimanche 13 février dernier au quartier Mengang dans la ville de Bitam. Ce jour-là, Ernest Afuti serait parti du village Okok où il exerce en tant que manœuvre pour la société Olam Rubber. Venu rendre visite à sa petite amie, B.B.E au village Mengang, il constate que cette dernière avait préparé le chat tué la veille par l’un de ses beaux-frères. Friand de ce mets, l’homme se serait aussitot jeté dessus tandis que la femme serait allée chercher de quoi l’accompagner.

A son retour, constatant que son concubin avait entamé le plat sans même prendre le temps de se servir dans une assiette, B.B.E serait rentrée dans une colère noire et aurait reproché à Ernest Afuti son comportement. Une remarque que n’aurait pas apprécié l’homme et qui aurait été la cause d’une violente dispute qui va en arriver aux mains. « Il m’a roué de coups violents à la face, avant de chercher à m’étrangler sur le lit. Je n’ai eu la vie sauve que grâce à l’intervention des voisins qui sont venus nous séparer » a déclaré la victime.

Alertés, les frères de B.B.E, choqués de l’état dans lequel ils auraient trouvé leur sœur, vont porter l’affaire devant la justice en déposant une plainte. Interpellé puis présenté devant le parquet de la République, Ernest Afuti a été placé en détention préventive à la maison d’arrêt de la ville d’Oyem pour coups et blessures volontaires. Il va y séjourner en attendant d’être fixé sur son sort.