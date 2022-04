Bitam: des boulangeries fermées pour non-respect des règles d’hygiène

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le service départemental du commerce à Bitam, dans la province septentrionale du Gabon, a récemment procédé à la fermeture de plusieurs boulangeries artisanales de la localité pour non-respect des règles d’hygiène, après un contrôle.

Des boulangeries artisanales fermées à Bitam par le service départemental du commerce. Selon L’Union, il leur est reproché le non-respect des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement de base dans une boulangerie. « Les pains et les galettes qu’elles fabriquent le sont dans des conditions d’hygiène douteuses, constituant de facto un danger pour la santé des consommateurs », a fait savoir L’Union dans son numéro du 19 avril dernier.

En activité depuis une dizaine d’années, ces boulangeries fabriquent le pain et les galettes qu’elles commercialisent à partir des fours à charbon traditionnels. Ce qui selon Laurent Mba Nguema, agent des services départementaux du commerce du Ntem et son équipe, ne répond pas aux normes en vigueur dans une boulangerie.

A en croire le service départemental du commerce de Bitam, ces boulangeries ne pourront rouvrir que lorsqu’elles rempliront les conditions requises. « Nous ne voulons plus voir les galettes fabriquées dans ces boulangeries en piteux état dans les boutiques », a indiqué Laurent Mba Nguema sur Gabon 1ère.