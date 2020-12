Bilie-By-Nze: «Il y a des quartiers entiers qui font parfois des semaines sans eau. Ce n’est plus possible»

C’est la déclaration aussi alarmante que forte de sens du ministre d’Etat, ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques, Alain Claude Bilie-By-Nze pendant la séance de travail à laquelle il a convié, le mardi 3 décembre 2020, tous les acteurs des projets PIAEPAL et PBASMIR financés par la Banque Mondiale et la Banque Africaine de développement (BAD). Projet qui devrait permettre aux Gabonais sur l’ensemble du territoire d’accéder à l’eau et à l’électricité.

Le ministre d’Etat ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques est visiblement exaspéré par la problématique de l’eau et de l’électricité qui touche presque l’entièreté de la population gabonaise. C’est en cette occurrence qu’ Alain Claude Bilie-By-Nze a convié à une importante réunion de bilan des acteurs des projets PIAEPAL et PBASMIR.

En un mot, ce chemin de croix que vivent les Gabonais depuis plusieurs années ne peut plus durer car il est inconcevable que ces problématiques demeurent. « Nous avons des populations qui sont contraintes et c’est une lapalissade de le dire, de se lever, à deux heures ou trois heures du matin, espérant un peu d’eau. Il y a des quartiers entiers qui font des journées, des jours, parfois des semaines sans eau. Ce n’est plus possible », a-t-il déclaré.

Cette exaspération du ministre d’Etat sur ce calvaire que vivent ses concitoyens, le chef de l’Etat en a conscience. C’est la raison pour laquelle, il a instruit Alain Claude Bilie-By-Nze de trouver une solution pour régler définitivement la problématique de l’eau et l’électricité sur l’ensemble du territoire national. « Le président de la République dans son adresse à la Nation a réitéré, son engagement à favoriser l’accès des populations où qu’elles soient sur le territoire national à l’eau et à l’électricité qui sont des éléments de base pour s’assurer des indicateurs de qualité de vie des populations », a-t-il indiqué.

Des consignes visiblement prises en compte. Le ministre d’Etat ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques au sortir de cette réunion a pu obtenir des entreprises et des partenaires extérieurs, le début des travaux des projets PIAEPAL et PBASMIR pour janvier 2021.