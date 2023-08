Bikelé : les habitants de derrière l’église Saint Luc privés d’eau potable depuis 1 mois

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les habitants de derrière l’église Saint Luc de Bikelé vivent la dure depuis près de 1 mois déjà. En effet, ces derniers sont privés d’eau potable suite à la rupture d’une conduite d’approvisionnement de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG).

Situé dans le deuxième arrondissement de Ntoum, Bikelé est soumis à une forte croissance démographique. À cet effet, les populations qui s’y installent sont parfois mises à rude épreuve à cause de certains manquements observés dans la prise en compte de leurs préoccupations quotidiennes.

Une négligence de la SEEG préjudiciable aux populations de Bikélé ?

Pour les habitants de Bikelé derrière l’église Saint Luc, il n’y aurait aucun doute, la SEEG serait informée de la situation depuis 1 mois. Mais celle-ci n’aurait toujours pas daigné réagir suite aux nombreuses sollicitations des populations pourtant clientes .

« On a l’impression que la Société d’énergie et d’eau du Gabon nous prive d’eau volontairement, la SEEG se moque de nous. Les habitants ont signalé cette fuite à de nombreuses reprises », indique un riverain. La situation serait telle que de nombreux ménages seraient privés du précieux liquide aux robinets. Les populations affirment s’exaspérer face à cette forme de négligence.

Créée en juin 2019 par la Société d’énergie et d’eau du Gabon, la Brigade bleue a pour mission principale de réparer les fuites d’eau déclarées par les populations de la commune de Libreville et ses environs. Elle est notamment dotée d’un numéro vert 8586 et d’un numéro WhatsApp 066016047.



Après n’avoir établi qu’en moyenne 85 400 m³ d’eau potable qui étaient perdus par jour dans Libreville, la SEEG gagnerait à être plus présente et réactive dans sa lutte contre les fuites d’eau.Au vu des difficultés décriées par les habitants de Bikelé, il y aurait des doutes légitimes sur la capacité de la SEEG à répondre aux besoins des populations sur toute l’étendue du territoire national.