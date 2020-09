Bientôt la 4ème édition du festival Gabon 9 provinces sous un nouveau format

C’est le mardi 1er septembre dernier que le Directeur Général de l’Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) et son Adjoint, ont accueilli une importante délégation du Ministère de la Culture et des Arts et ses partenaires. Ladite rencontre avait pour objet d’établir le nouveau format applicable à la 4e édition du festival Gabon 9 provinces en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Laquelle devra donc se dérouler via diffusion des coffrets thématiques préenregistrés sur les réseaux sociaux et les télévisions nationales.

C’est en présence du Conseiller Financier du Ministre de la culture, des responsables du Groupe OssPro et ceux de l’agence de communication Warisse.com que s’est tenue la rencontre sur l’organisation de la 4e édition du festival Gabon 9 provinces. En effet, les organisateurs de cet ambitieux projet culturel que sont oannick Ngomo Obiang et Jérôme Effong Zolo, respectivement directeur général de l’ONDSC et son adjoint, ont fait une présentation exhaustive du nouveau format de cet évènement.

Ainsi, tenant compte de la situation inédite de crise sanitaire liée à la Covid-19, les organisateurs ont envisagé une retransmission en différé « des coffrets thématiques préenregistrés sur les plateformes de communication notamment Facebook, YouTube ainsi que sur l’ensemble des chaînes nationales de télévision et de radio », précise le communiqué de l’Office National de Développement du Sport et de la Culture. Une mauvaise nouvelle pour les nostalgiques de l’événement grand public, qui souvent draine des foules, lesquels devront se contenter des images retransmises à l’écran.

Engagé à assurer la promotion des oeuvres pour le développement de la culture et du sport, Joannick Ngomo Obiang s’est dit prêt à apporter au nom de la structure dont il a la charge, sa pierre à l’édifice. « Levier de promotion de la Culture Gabonaise, l’ONDSC entend, comme lors de la précédente édition, soutenir et accompagner pleinement la réalisation de ladite manifestation », a déclaré le Directeur Général. Pour information. Cette 4ème édition sera placée sous le signe du vivre ensemble avec le thème « Je suis Gabonais, j’appartiens aux 9 provinces de mon pays ». Vivement le début des hostilités.