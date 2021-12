BGFIDay: Henri-Claude Oyima et ses agents rénovent les 3 laboratoires du Lycée Léon Mba

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans le cadre de la célébration de la 7ème édition de sa traditionnelle journée de solidarité au profit de ses communautés d’accueil baptisée « BGFI Day » que l’ensemble des salariés du groupe bancaire BGFIBank s’est rendu ce samedi 4 décembre au Lycée national Léon Mba (LNLM). Une action qui a porté ses fruits puisque les 3 laboratoires de sciences et le Centre de documentation et d’information (CDI) dudit établissement ont été réhabilités et équipés en matériels de dernière génération.

La reprise de cours au LNLM aura un goût de neuf pour l’ensemble des apprenants dudit établissement. Et pour cause, les cadres d’apprentissage scientifique ont totalement été rénovés mais aussi équipés par les agents du premier groupe bancaire de la sous-région BGFIBank. En effet, en présence d’Henri-Claude Oyima et Loukoumanou Waidi, respectivement Président directeur général (PDG) et Directeur régional zone Gabon dudit groupe, les salariés issues de toutes les filiales ont retroussé les manches pour le bien-être intellectuel de l’élite de demain.

Les employés de BGFIBank en plein nettoyage © GMT

Une action lourde de sens pour le premier responsable dudit établissement qui, en présence du secrétaire général du ministère de l’Education nationale représentant le ministre empêché, a traduit sa satisfaction envers le groupe BGFIBank. « C’est un plaisir de recevoir ce don de la part de BGFIBank. Vous savez, tout appui didactique est toujours important pour nous. Recevoir les laboratoires livrés est un bénéfice pour les apprenants, les encadreurs et les membres de l’administration. Nous remercions profondément leur Fondation pour la main tendue », a indiqué Pierre Onanga Ossounda, Proviseur du Lycée national Léon Mba.

Pour sa part, Henri-Claude Oyima a rappelé la portée de cette initiative qui en est à sa 7ème édition. « Cette action qui s’inscrit dans la volonté du groupe BGFIBank de permettre aux 8000 élèves de cet établissement d’excellence d’accéder à une éducation de qualité et d’apprendre dans les meilleures conditions. Le Lycée Léon Mba, comme nous le savons, est un des fleurons de l’enseignement secondaire au Gabon qui a formé bon nombre d’élites gabonaises », a précisé le Président directeur général du Groupe BGFIBank. Une manière de soutenir l’action du gouvernement dans l’édification de l’élite d’après.

Une vue du Centre de documentation et d’information réaménagé et équipé par la Fondation BGFIBank © GMT

Pour information, cette journée solidaire a été l’occasion pour les responsables administratifs du Lycée national Léon Mba et des élèves de contempler le tout nouveau laboratoire de Science de la vie et de la terre (SVT). Notons que les travaux des deux autres laboratoires de chimie et de sciences physiques seront livrés avant la fin de ce mois de décembre 2021. S’en est suivie la visite du Centre de documentation et d’information (CDI) réaménagé et équipé par la Fondation BGFIBank deux ans auparavant.

Il est judicieux de préciser que des actions similaires ont été menées en simultané dans les 11 pays autres où le groupe BGFIBank est implanté. Bénin, Cameroun, Congo Brazzaville, Congo RDC, Côte d’Ivoire, Guinée Equatoriale, Madagascar, RDC, Sao Tomé et Principe et Sénégal, France et Sénégal. Preuve de son caractère citoyen et de son élan social au profit de l’environnement dans lequel il évolue. Cette énième édition revêt une portée singulière car elle se poursuivra par les dons en matériels dans les orphelinats recensés à Oyem, Lambaréné, Port-Gentil et Franceville.