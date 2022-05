BGFIBank: un exercice 2021 réussi avec 46 milliards de résultat net consolidé

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce mercredi 25 mai 2022 que s’est tenue l’Assemblée générale ordinaire du groupe BGFIBank au siège de la Holding Corporation en présence des actionnaires du groupe BGFIBank et sous la présidence de Henri Claude Oyima. Un rendez-vous important qui a tourné autour de 7 points axés sur les indicateurs d’activités au 31 décembre 2021 qui révèlent que le leader du secteur bancaire dans la sous-région a réalisé un résultat net consolidé de 46 milliards soit une hausse de 4% par rapport à l’an dernier.

En dépit de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a fortement impacté tous les secteurs d’activités notamment le secteur financier, le groupe BGFIBank a fait montre de résilience. C’est en tout cas le message qui se dégage du rapport de gestion du Conseil d’administration concernant les activités du leader du secteur bancaire en Afrique centrale ainsi que ses performances financières au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Réunis à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire de ladite entité à la salle conférence de l’immeuble Atlas du siège de la Holding Corporation, les actionnaires en ont eu le cœur net.

Présidant avec maestria lesdits travaux, le Président directeur général du Groupe BGFIBank n’a pas manqué de souligner que l’effectivité de la performance de leur banque en 2021. « L’année 2021 a été une bonne année pour nous malgré le contexte sanitaire et économique du monde. Un résultat net consolidé de plus de 46 milliards FCFA et un total bilan qui approche les 4000 milliards FCFA. La performance de BGFIBank est due à la diversité de ses métiers et à l’importance de notre réseau puisqu’on est aujourd’hui implantés dans 12 pays. Je tiens à rendre hommage au 2441 qui y sont présents », a souligné Henri Claude Oyima.

Il résulte au terme de cette Assemblée générale que le groupe BGFIBank Gabon a réalisé un total de bilan de FCFA 3 906 milliards FCFA en hausse de 11%, Un résultat net consolidé de 46 milliards FCFA soit 4% de hausse par rapport à 2020, une augmentation des crédits à la clientèle de 10%, une augmentation des dépôts de la clientèle de 13%, un produit net bancaire de 207 milliards FCFA en hausse de 5%. Des données chiffrées qui permettent de constater la solidité financière dudit groupe et qui ont eu un impact sur sa notation par l’agence Bloomfield investment corporation avec à long terme « A+ » et à court terme « A1- » et ce, avec perspective stable.

L’approbation à main levée desdits comptes par l’ensemble des actionnaires a conduit l’AGO à décider de l’affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 au compte de réserves facultatives en droite ligne avec la décision de la COBAC D-2020/104 portant gel de la distribution des dividendes. Pour l’heure, le président Directeur général de BGFIBank savoure les résultats plus qu’encourageants qui visent à asseoir davantage le projet d’entreprise « Dynamique 2025 » qui mise sur une meilleure gouvernance, une croissance durable, le capital humain et un système d’information opérationnel.

Pour information, BGFIBank est un groupe financier international multi-métiers qui compte plus de 2441 collaborateurs présents dans 12 pays. Modèle de résilience, ledit groupe créé en avril 1971 accompagne une clientèle diversifiée au Gabon, au Cameroun, au Bénin, au Congo, en Côte d’Ivoire, en France, en Guinée Equatoriale, en Centrafrique, à Madagascar, en République démocratique du Congo (RDC), à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal. Notons que l’entreprise enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de ses partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines en phase avec les évolutions numériques et stratégiques de l’ère actuelle.