BGFIBank: la filiale européenne du groupe certifiée AA+ par l’agence de notation Bloomfield Investment

C’est à travers un communiqué de presse rendu public le 14 octobre dernier, que BGFIBank, groupe bancaire leader de la sous-région Afrique centrale, a annoncé que l’agence de notation Bloomfield Investment SA venait de confirmer la perspective de sa note à long terme. Signe à la fois de la « résilience et de l’agilité de la banque face à la crise sanitaire de la covid-19 », ce AA+ avec une perspective rehaussée, vient couronner un véritable travail de fond.

Après avoir décroché une deuxième extension de son agrément en juillet dernier lui permettant ainsi de poursuivre son activité de collecte des dépôts à vue et à terme auprès d’une clientèle d’entreprises, la filiale européenne de BGFIBank vient de voir la perspective de sa note à long terme confirmée par l’agence de notation Bloomfield Investment. À l’issue de la réévaluation de sa notation financière, BGFIBank Europe a ainsi vu sa note d’investissement rehaussée de stable à positive à long terme.

En effet, soulignant « la résilience et l’agilité de la banque face à la crise sanitaire de la Covid-19, favorisant de bonnes performances marquées par une capacité réelle à capter les opportunités offertes par le marché » comme indiqué par le comité de notation Bloomfield Investment SA, cette notation financière vient en parfaite conformité avec les exigences de transparence de l’ensemble des filiales du Groupe BGFIBank.

Entre résultats positifs et conformes à la fois aux prévisions budgétaires, au plan de continuité d’activités, au plan stratégique triennal validé par ses instances de gouvernance, et maintien des coûts d’exploitation et du risque, avec l’aboutissement de la stratégie d’élargissement des sources de revenus, le groupe BGFIBank a donc su tirer profit d’une crise sans précédent. Cette note de AA+ de Bloomfield n’est donc que la résultante de ces résultats plus qu’encourageants.

A noter que sur l’exercice 2021, l’effet couplé de la croissance du produit net bancaire (+22 %) et de la baisse des charges générales d’exploitation (-3 %), a permis à la filiale d’enregistrer une augmentation de 72 % du résultat brut d’exploitation, qui s’établit désormais à 7,3 millions d’euros, soit un dépassement de 9 points par rapport à ses prévisions. Une situation qui a permis à BGFIBank Europe d’enregistrer sur l’exercice, une baisse de son coût du risque global (-73 %) induisant de facto un accroissement du résultat d’exploitation de 110 %.