BGFIBank Gabon s’engage pour la Journée internationale des Droits des femmes

Officialisée en 1977 par les Nations-Unies, la Journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque année le 8 mars, couvre plusieurs événements à travers le monde avec comme objectif de promouvoir les avancées des droits des femmes.

Le dispositif déployé par BGFIBank Gabon en faveur des femmes s’enrichit sans cesse de nouvelles initiatives, visant à inciter les collaboratrices à occuper des postes à responsabilité.

Dès le début de l’année 2021, deux nouvelles initiatives ont été lancées. Elles font écho à la stratégie de gestion des talents pour développer la confiance et la visibilité des collaboratrices et encourager le leadership féminin.

Pendant un mois, du 8 février au 8 mars 2021, BGFIBank Gabon a mis en avant ses collaboratrices à travers les concepts « Mon métier » et « Ma carrière » publié sur ses réseaux Facebook, Twitter et LinkedIn. Ce concept vise entre autre à encourager les femmes à penser autrement leurs carrières, à viser plus haut et à oser.

A BGFIBank Gabon les femmes représentent aujourd’hui 53% de l’effectif total de la banque, 52% des cadres, 39% des directeurs, 47% de la relève managériale et 25% du Conseil d’Administration.



« Nous prenons à cœur les enjeux de l’approche genre et nous avons fait de l’égalité entre les femmes et les hommes un principe structurant de l’ensemble de nos actions ».

Loukoumanou WAIDI

Directeur General, BGFIBank Gabon.