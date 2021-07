BGFIBank Gabon lance Mobi Assur, pour protéger vos objets connectés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de l’élargissement et la diversification de sa gamme de produits et services, le leader du secteur bancaire, BGFIBank Gabon a lancé récemment sa première offre de produits de bancassurance dénommée Mobi Assur. Une offre qui permettra à des particuliers de bénéficier d’une couverture de l’ensemble de leurs objets connectés.

Acteur majeur du secteur bancaire, BGFIBank Gabon ne cesse d’innover afin de proposer à sa clientèle des offres de service adapter à leur besoin. En effet, au-delà des offres de service classique, l’établissement développe depuis peu de nombreuses offres innovantes dont une gamme de produits digitaux : BGFIOnline, BGFIMobile ou encore BGFI Cash Management.

C’est donc dans la droite ligne de cette stratégie d’extension et de diversification de ses services qu’elle a lancé récemment, en partenariat avec Assinco compagnie d’assurances IARD, filiale du groupe BGFIBank le service d’assurance Mobi Assur. Ce produit s’adresse essentiellement aux particuliers de plus de 21 ans, aux entrepreneurs individuels et aux professions libérales.

De manière pratique, Mobi Assur offre une couverture de l’ensemble des objets connectés (téléphones portables, tablettes, et montres connectés). Les souscripteurs bénéficient ainsi d’un accompagnement en cas de vol, de bris accidentel et de garanties annexes.

Il faut souligner que le choix opéré par BGFIBank de se lancer dans la commercialisation de produits d’assurance s’inscrit dans la stratégie de l’établissement bancaire d’offrir à sa clientèle une gamme complète. « La diversification de notre offre est une véritable opportunité aussi bien pour nous que pour nos clients qui sont de plus en plus exigeants et en quête de facilité et d’innovation », explique le Directeur Général, Monsieur Loukoumanou WAIDI.