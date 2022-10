BGFIBank Gabon: des produits innovants en perspective pour la clientèle

Ecouter cet article Ecouter cet article

BGFIBank Gabon a renoué, le jeudi 6 octobre dernier, avec son traditionnel cocktail commercial offert à sa fidèle clientèle et ses partenaires après une pause de deux années due à la crise sanitaire Covid-19. Saluant l’engouement suscité autour de cet événement, l’administrateur directeur général de cet établissement bancaire Loukoumanou Waidi a cerné l’opportunité de dévoiler aux 400 invités l’arsenal de services et produits en gestation pour les satisfaire davantage.

Après deux années de crise sanitaire liée au Covid-19, BGFIBank Gabon a accueilli sa clientèle et ses indéfectibles partenaires pour un cocktail commercial ponctué de vernissage, le jeudi 6 octobre dernier. À cette occasion, le leader du secteur bancaire a donné les gages d’une collaboration franche et pérenne portée sa stratégie commerciale sans cesse en quête d’innovation. Une vision dynamique symbolisée par le déploiement de son réseau d’agences bancaires suivant ses quatre lignes métiers.

À ce propos, l’Administrateur directeur général de BGFIBank Gabon a fait étalage de quelques produits et services avant-gardistes. En effet, Loukoumanou Waidi a annoncé une nouvelle version de l’application BGFIMobile avec tous les services devant optimiser l’ouverture de compte en ligne. À cela s’ajoutent la plateforme de BGFI Cash Management, le Terminal de paiement électronique contactless (TPE) disponible chez les partenaires de la grande distribution ainsi que la carte Visa prépayée Contactless.

Ainsi, le premier commercial de ladite banque est revenu sur l’intérêt de ce rendez-vous annuel dans la proximité avec la clientèle. « C’est une occasion qui leur est donnée, de nous faire part de leurs avis et suggestions que nous prendrons en compte dans notre Label Etoile d’Excellence, afin d’optimiser un service de qualité irréprochable au sein de chaque agence ; leur présence témoigne de la confiance et la fidélité qu’ils accordent à notre institution » a conclu Loukoumanou Waidi.

Henri-Claude Oyima, Président du conseil d’administration de BGFIBank Gabon © D.R.

Autant dire que l’heure est à l’innovation et à la digitalisation à BGFIBank Gabon et ce, en droite ligne avec son ambitieux projet d’entreprise «Dynamique 2025». Fidèle à son caractère citoyen, BGFIBank Gabon a permis à certains artistes gabonais de mettre en avant leur savoir-faire tant dans la peinture que dans la caricature. De Maurice Olimbo à Adeline Issembé en passant par Jeff Ikapi et Corail King, ce Cocktail commercial a tout aussi été rehaussé par la présence d’Henri-Claude OYIMA, Président du Conseil d’Administration de ladite banque. Preuve de la place de choix qu’aucune l’humain dans cette belle aventure qui n’a que de lendemains prospères.