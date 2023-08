BGFIBank: fermeture des agences les 15, 16 et 17 août 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

« FÊTES DE L’ASSOMPTION ET DE L’INDEPENDANCE

Cher(e)s client(e)s, à l’occasion de la célébration de la fête de l’Assomption et de la fête de l’indépendance du Gabon, la Direction Générale de BGFIBank Gabon informe son aimable clientèle de la fermeture de l’ensemble de son réseau d’Agences, Points Cash et Centres d’ Affaires les 15, 16 et 17 août 2023.

Les activités reprendront le vendredi 18 août 2023 aux heures habituelles. La Direction Générale et ‘ensemble du personnel de BGFIBank Gabon vous souhaitent d’ores et déjà d’excellentes fêtes.

Fait à Libreville, le 10/08/2023

La Direction Générale »