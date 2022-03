BGFIBank Europe enregistre un résultat net de 3,6 milliards de FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

Malgré un contexte économique international marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, BGFIBank Europe, filiale française du Groupe panafricain, affiche des résultats positifs au terme de l’exercice 2021. Ainsi, l’établissement bancaire a enregistré un résultat net de 5,54 millions d’Euro soit près de 3,6 milliards de FCFA en hausse de 8% par rapport à l’année précédente, affichant un total bilan de 359.28 millions d’Euro soit 236 milliards de FCFA, en amélioration de 13% par rapport à l’année 2020.

Selon le communiqué de la filiale du Groupe BGFIBank, ce résultat s’explique par une production commerciale et la maîtrise du coût du risque, maintenu une fois de plus, en deçà des 1 %. Il faut souligner que les opérations de Trade en Europe et sur le continent africain de l’établissement de crédit a connu une croissance de plus de 30%

Dans le même temps, la banque affiche un total bilan de 359,28 millions d’euros soit 235,9 milliards de FCFA, en amélioration de 13 % par rapport à l’année 2020. « Ces résultats positifs valident le modèle économique de la filiale, qui maintient son rôle majeur d’assurer le lien entre les acteurs économiques européens et africains », précise le communiqué.

Pour rappel, BGFIBank Europe est un Établissement de Crédit Spécialisé (ECS) au capital de 40 millions d’euros basé à Paris. Il est le hub européen du groupe BGFIBank pour ses transactions commerciales et financières. BGFIBank, 1er Groupe bancaire d’Afrique Centrale. Créé en 1971, il est présent dans 12 pays notamment la France, le Cameroun, le Bénin, le Sénégal, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, la Guinée Equatoriale, le Gabon, Sao Tomé et Principe, le Congo, la RDC et Madagascar.