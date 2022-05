BGFIbank: 46 milliards de FCFA de bénéfice en 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 09 mai dernier le Groupe BGFIBank a rendu public son avis financier de l’exercice clos au 31 décembre. Ainsi, au titre de cet exercice, l’établissement bancaire a enregistré des performances positives avec un résultat net de 46 milliards de FCFA en hausse de 4 % par rapport à l’année précédente.

C’est sous la présidence d’Henri-Claude Oyima, que le Conseil d’Administration de BGFI Holding Corporation s’est réuni le 28 avril 2022. Au menu de cette session, l’examen des activités du Groupe BGFIBank au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, mais aussi l’analyse des comptes dudit exercice.

Malgré un contexte économique et social marqué par la persistance de la crise sanitaire liée à la pandémie au covid-19, le Groupe BGFIBank aura fait preuve de résilience surtout dans des environnements juridiques et réglementaires de plus en plus exigeants. Ainsi, l’exercice 2021 s’est achevé avec un résultat net consolidé de 46 milliards de FCFA en hausse de 4% par rapport à l’exercice 2020.

Ces performances ont été également perceptibles par une hausse de 11% du total bilan de la banque, une augmentation des dépôts de la clientèle de 13%, une augmentation des crédits à la clientèle de 10 %, une augmentation du produit net bancaire de 5 %. « Ce produit net bancaire est constitué à hauteur de 68 % par la marge nette d’intérêts, dont la hausse de 2 % sur la période est à mettre en relation avec la hausse de la production commerciale, l’assainissement du portefeuille clientèle, la hausse des placements sur titres, et ce malgré le resserrement des marges et la hausse du coût des refinancements interbancaires », indique l’établissement bancaire.