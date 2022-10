BET Hip Hop Awards 2022: Benjamin Epps primé «meilleur flow international»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Issu d’une famille modeste du Gabon, Kestate Epembia alias « Benjamin Epps » a décidément plié le game en 5 et ce, en seulement 2 ans. Nominé pour les BET Hip Hop Awards 2022, le gabonais évoluant aujourd’hui en France, a été élu « Best international flow » devant Central Cee, Knicks, Le Juive, Nadia Nakai, Tasha & Tracie et Haviah Mighty.

« Il est le premier rappeur en langue française à gagner un BET awards dans l’histoire du Rap. En France aucun rappeur ne l’avait obtenu avant, il n’a pas seulement été nommé, il a aussi gagné », c’est en ces termes que Camille Epembia, frère aîné de Benjamin Epps a annoncé le sacre du dernier de sa lignée.

Une publication précédée de celle de Simon Epembia qui avait annoncé la bombe une heure avant.

Une distinction historique qui lui permet d’emblée de « révolutionner le hip hop francophone » comme il l’avait annoncé. D’ailleurs, il ne s’agit que d’une étape supplémentaire pour Mc Crooks qui dans un de ses titres avait clairement affiché son ambitieux projet porté par sa structure Mocabe. « Je suis l’un des meilleurs de tous les temps », avait-il lancé. C’est donc chose promise, chose due.

Soumis à un départage aux votes, le MC gabonais a su emporter l’assentiment du peuple sans doute séduit par le fait qu’un jeune homme de 26 ans maîtrise les codes du rap et aiguise ses flows et ses lignes avec aisance. De Bellevue à Atlanta, Eppsito a suivi le conseil de Jadakiss en écrasant la concurrence incarnée par Central Cee, Knicks, Le Juive, Nadia Nakai, Tasha & Tracie et Haviah Mighty.

Pour information, cette cérémonie a été créée en 2001 par la chaîne Black Entertainment Television pour récompenser principalement les Afro-Américains et autres minorités dans divers domaines de divertissement. Ce n’est qu’en 2019 que cette catégorie a été introduite par les organisateurs pour cette en lumière les performances typiquement des lyrics sur rythme hip hop. Avant lui, seul Sarkodie avait remporté cette distinction en Afrique.