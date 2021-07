BEPC: 100% de réussite pour les candidats détenus à la prison centrale

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce vendredi 23 juillet 2021 que les résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session 2021 ont été rendus publics via les plateformes numériques mises en place pour cause de covid-19. Selon le rapport final du Service social sécurité pénitentiaire parvenu à la rédaction de Gabon Media Time (GMT), les 21 détenus présentés à ce précieux sésame ont tous été admis, soit un pourcentage de 100% pour la prison centrale de Libreville.

La nouvelle tant attendue par tous les élèves des classes de 3ème et des candidats libres a été rendue publique ce vendredi 23 juillet 2021. En effet, au nombre des candidats en lice pour cet examen qui sanctionne le premier cycle du secondaire, les détenus à la prison centrale de Libreville ont été à la hauteur des épreuves. Et pour cause, l’ensemble des 21 candidats issus de cet univers carcéral ont été reçus.

Soit un taux de réussite de 100%. Une performance scolaire issue du rapport du Service social sécurité pénitentiaire qui s’est attelé à suivre ces candidats. Toute chose qui démontre que la maison d’arrêt est davantage un canal de « réinsertion sociale par l’éducation » mais aussi par tous les mécanismes devant offrir aux détenus des perspectives nouvelles.

Ainsi, il revient à Erlyne Antonella Ndembet épouse Damas, ministre de la Justice, Garde des Sceaux de faire un plaidoyer de la restructuration des maisons d’arrêt. Lequel viserait à viabiliser cet environnement qui ressemble de nos jours, à un mouroir qu’autre chose. Et ce, du fait des maux qui continuent de miner le quotidien de ces individus qui peinent à se soigner, s’alimenter et s’éduquer convenablement. Vivement une amélioration des conditions de vie de ces personnes qui ont des droits, malgré tout.