BeIN Sports, Canal+ International et Gabon Télévision condamnent la diffusion de l’UEFA par SatCon

Malgré la condamnation dont il a fait l’objet il y a moins de deux mois par la Haute autorité de la communication (HAC) pour violation de la loi gabonaise sur les droits d’auteur et les droits voisins, le diffuseur SatCon semble bien décidé à poursuivre son activité illicite. Toute chose ayant conduit les opérateurs BeIN Sports, Canal+ International, Gabon Televisions, La Liga entre autres, à manifester leur indignation quant aux méthodes et pratiques déloyales de ladite société.

SatCon fait à nouveau l’objet d’une condamnation de la part de plusieurs opérateurs de distribution de programmes télévisés pour diffusion illégale des matchs de la compétition de l’Union des associations européennes de football (UEFA). BeIN Sports, Canal+ International, Gabon Télévision, La Liga, la Motion picture association (MPA), Startimes, Thema, TNT Africa et l’UEFA ont souligné dans un communiqué que « seuls les diffuseurs qui obtiennent une autorisation de diffusion de la part des titulaires de droits peuvent retransmettre les signaux et le contenu de leurs chaînes ».

Ces derniers condamnent les diffusions illégales par SatCon malgré les nombreuses plaintes et les condamnations judiciaires et administratives successives des autorités gabonaises. En effet, en Mai dernier, SatCon essuyait une sanction pécuniaire de la HAC, à la suite de laquelle elle était tenue de reverser au gendarme des médias gabonais une amende de 20 millions de FCFA. Un mois plus tôt, soit en avril, SatCon était frappée d’une interdiction de diffusion au Gabon pour 3 mois.

Des sanctions qui n’auraient semble-t-il pas découragé l’opérateur qui aurait entrepris de reprendre son activité illicite. Cette énième interpellation des diffuseurs devrait donc interpeller les pouvoirs publics afin qu’ils prennent des mesures susceptibles de décourager de tels agissements.