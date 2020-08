Basketball: Stéphane Lasme plaide pour une amélioration des structures au Gabon

Ancienne gloire de la balle orange au Gabon et à l’international, celui qui a notamment été vainqueur de l’Eurocup 2016 avec à la clé un titre de Most Valuable Player (MVP) des finales, s’est récemment exprimé sur divers sujets liés à son sport favori. Ainsi, au cours d’un entretien accordé à fiba.basketball, Stéphane Lasme a notamment plaidé pour une amélioration « des infrastructures et la promotion du basket dans notre pays ».

S’il n’a pas connu le succès outre atlantique la faute à une éphémère carrière en National Basketball Association (NBA), Stéphane Lasme a tout de même su tirer profit de ses incroyables caractéristiques physiques pour se bâtir une solide réputation sur le Vieux continent. Vainqueur de l’Eurocup 2016 avec à la clé un titre de MVP des finales, Lasme est aujourd’hui un observateur aguerri de la sphère sportive. A ce titre, il s’est livré à une analyse globale de la situation du basket au Gabon.

En effet, au cours d’un entretien accordé à fiba.basketball, Stéphane Lasme est longuement revenu sur les conditions liées au développement du basket au Gabon. Entre manque d’infrastructures, difficultés d’accès à celles existantes, ou encore absence de mécanisme de promotion, le basketball gabonais est à l’agonie, et ce malgré le vivier incroyable de talents dont dispose le pays à l’image de Chris Silva du Heat de Miami.

