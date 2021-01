Basketball: malgré la défaite du Heat face aux Sixers, Chris Silva claque 13 points et 4 rebonds

Opposé aux 76ers dans un back to back, le Heat de Miami n’a pas fait le poids face aux troupes de Doc Rivers. Défaits en prolongation le 13 janvier, les Floridiens se sont une nouvelle fois inclinés cette nuit malgré les 13 points, 4 rebonds et 1 passe décisive du jeune ailier gabonais Chris Silva, qui se distingue de plus en plus, forçant Erik Spoelstra à l’intégrer dans sa rotation.

Finaliste la saison dernière face aux Lakers de Los Angeles, le Heat de Miami est à la peine en ce début de saison. Bien qu’ils aient un bilan pour le moins équilibré à quatre victoires et six défaites, les poulains de Pat Riley ne rassurent pas comme en témoigne la double défaite face aux Sixers de Joel Embiid and Co. Une situation toutefois à nuancer au regard de l’effectif réduit et de l’absence notamment de Bam Adebayo.

Onzième au classement d’une conférence Est dominée par les Celtics de Boston, les Floridiens sont à la peine. Seul point positif, le développement à vitesse grand V de leurs sophomores. En effet, à l’image de Tyler Herro qui poursuit sa progression, le jeune ailier gabonais Chris Silva est lui aussi, de plus en plus décisif.

Dans un effectif du Heat polyvalent, l’ancien de South Carolina de plus en plus utilisé par Erik Spoelstra ne cesse de se distinguer. Preuve en est, cette nuit, il a scoré 13 points, capté 4 rebonds et délivré 1 passe, le tout en seulement 21 minutes. Une belle prouesse au regard de son temps de jeu réduit. Avec 4 points et 3.4 rebonds en 9.6 minutes en moyenne, le Gabonais est donc déjà au-dessus de sa moyenne la saison dernière.