Basketball : l’association Don Bosco lance un « Alumni Camp »

Dans l’optique de vulgariser la pratique du basketball auprès des jeunes, l’association Don Bosco organise dès ce jeudi 06 juillet 2023 la deuxième édition de son activité dénommé « Alumni Camp ». Un événement qui a pour objectif non seulement de réunir nos jeunes basketteurs et basketteuses de L’Estuaire en leur offrant l’opportunité de perfectionner leur apprentissage, mais aussi aux entraineurs d’évaluer leur travail.

Si lors de la première édition, elle avait connu un fort succès avec la participation d’une cinquantaine de jeunes, notamment des filles âgées de moins de 18 ans et des garçons de 13 ans, pour cette deuxième cuvée, l’association Don Bosco entend mettre les bouchers doubles. À cet, cette organisation ambitionne rassemblée à l’exemple de Don Bosco, Mapane Basket, Charbo Squad, GSBA, Espoir BC ou encore Engong soldier.

Encadré par le coach Bertin Kombila et le coach Horace, ce « Alumni Camp » se déroulera au Centre des Jeunes Don Bosco Okala Mikolongo sise au premier arrondissement de la commune d’Akanda. « L’objectif derrière ce camp est de pouvoir chaque année réunir nos jeunes basketteurs et basketteuses de L’Estuaire, venant tous de différents clubs », ont-ils indiqué. Avant de préciser que pour cette deuxième édition, elle espère accueillir une soixantaine de jeunes filles et garçons âgés entre 13 et 15 ans.

À noter qu’il est également prévu pour les plus petits, notamment âgé de 8 ans, une journée découverte afin de pouvoir commencer à initier une nouvelle génération. Pour information, Don Bosco est non seulement un club et, mais aussi, une association à but non lucratif. Elle ambitionne donner une dimension sportive à son action en alliant à la fois éducation et sport.