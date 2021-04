Basketball: la difficile adaptation de Chris Silva aux Kings de Sacramento

Transféré du Heat de Miami aux Kings de Sacramento le 25 mars dernier, le basketteur gabonais Chris Silva Obame est à la peine. En effet, depuis son arrivée en Californie, le natif de Libreville n’a disputé que 4 rencontres pour un temps de jeu moyen de 2,4 minutes et des statistiques de 0,5 point et 0,5 rebond par match. Une bien triste moisson pour un joueur en pleine progression.

Après l’euphorie d’une première saison NBA où il aura notamment pu disputer pas moins de 44 matchs pour un temps de jeu intéressant de 7,9 minutes et une moyenne de 3 points par match, Chris Silva Obame est dans le dur cette saison. Transféré chez les Kings de Sacramento le 25 mars dernier en compagnie de Mo Harkless et en échange du Serbe Nemanja Bjelica, le natif de Libreville peine à s’imposer dans sa nouvelle écurie.

En effet, entre blessures récurrentes et mise à l’écart, « l’enfant des Akébés », n’a pu disputer que 4 matchs avec les Kings. Résultat, un temps de jeu limité à seulement 2,4 minutes et des statistiques en berne à 0,5 point, 0,5 rebond et 0,3 contre. Des statistiques faméliques pour le gamin de 24 ans et ancien Gamecock de l’université de Caroline du Sud, qui tournait a quasiement 3 points et 3 rebonds par matchs en Floride.

Dans une NBA en constante évolution et dans laquelle seules les stats comptent aux yeux des dirigeants, cette situation délicate risquerait très vite d’envoyer le jeune pivot vers d’autres cieux, à l’image de l’ancien pivot All star de Sacramento Demarcus Cousins, qui multiplie les contrats courts depuis deux saisons. A charge donc à l’athlète gabonais de multiplier les efforts, en vue d’une plus grande implication dans ce jeune effectif.