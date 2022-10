Basket: Chris Silva finalement recalé par les Hawks d’Atlanta

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors qu’il avait fait toute la préparation et les rencontres amicales, le basketteur gabonais Chris Silva a appris une mauvaise nouvelle. En effet, les Atlanta Hawks ont annoncé leur désistement sur 4 joueurs à savoir Armoni Brooks, Malik Ellison, Tyson Etienne et bien sûr le natif d’Akebe. Une désillusion pour l’athlète qui espérait se relancer en NBA.

Vainqueurs de deux matchs de deux matchs de pré-saison contre Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks à Abu Dhabi, les Atlanta Hawks viennent d’annoncer leur liste de désistement. En effet, la Direction des Haws a demandé « des dérogations pour les gardes Armoni Brooks, Malik Ellison, Tyson Etienne et l’attaquant Chris Silva ».

À relance après des problèmes physiques qui lui ont souvent coûté sa place en NBA, Chris Silva âgé de 26 ans devrait vivre ce renoncement comme une opportunité pour définitivement se concentrer sur son jeu et sa condition physique. Passé par les Miami Heat, les Sacramento Kings et les Minnesota Timberwolves durant ses trois saisons dans l’élite, le Gabonais connaît le milieu et veut y retourner.

La saison écoulée, Chris Silva a joué à 9 reprises pour le Heat et une fois pour Minnesota Timberwolves. Il a alors cumulé une participation de 2,6 points et 3,6 rebonds par match. Des statistiques frêles quand on sait son potentiel offensif. Rien n’exclut un rétropédalage des Hawks d’Atlanta qui prépare leur prochain match de pré-saison le 12 octobre dans l’Ohio contre les Cleveland Cavaliers.