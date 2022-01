Basket: Chris Silva fait son grand retour au Heat de Miami et enchaîne déjà les performances

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après avoir enchaîné les performances avec les Wolves de l’Iowa, équipe franchisée de la ligue mineure de basket-ball créée et dirigée par la NBA, l’ailier fort gabonais vient de refaire son retour dans la grande Ligue Nord Américaine. Du côté du Heat de Miami où il a vécu ses premiers frissons en tant que joueur professionnel, l’enfant des Akébé vient de signer un contrat court, avant peut-être de s’installer durablement dans l’effectif.

Auteur de performances remarquées et remarquables avec notamment plusieurs double-double à son actif, l’ancien Gamecock de South Carolina vient de faire son grand retour là où tout a commencé pour lui. Là où son rêve NBA a pris forme. Après une pige de 10 jours du côté des Wolves de Minnesota en provenance des Wolves de l’Iowa, l’enfant des Akébé a de nouveau signé pour une pige du côté du Heat de Miami.

En effet, comme annoncé par Anthony Chiang du Miami Herald, Silva et le Heat se sont mis d’accord vendredi sur un contrat de 10 jours pour notamment épauler Omer Yurtseven et Aric Holman. Présent sur le parquet du Golden 1 Center cette nuit face aux Kings de Sacramento, son ancienne franchise, le natif de Libreville a d’ailleurs brillé en scorant à 7 reprises et en captant 5 rebonds.

Redonnant vie à son rêve de carrière en NBA, celui qui en est à sa troisième franchise entend donc cette fois s’installer durablement dans un roster. Ces 6 rebonds de moyenne en deux matchs pour le Heat depuis son retour, devrait d’ailleurs grandement plaider en sa faveur.