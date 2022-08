Basket: Chris Silva en route pour Atlanta?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Coupé par les Sacramento Kings en avril dernier après y avoir atterri dans un échange entre les Californiens et les Floridiens du Heat de Miami, Chris Silva vient de rebondir. En effet, ce dernier a rejoint le camp d’entraînement des Hawks d’Atlanta, le 26 août dernier. À l’issue de cette préparation de 14 jours, l’intérieur gabonais se verra offrir l’opportunité soit d’intégrer le roster de Nate McMillan, soit l’équipe de G-League affiliée à la franchise.

Après avoir participé à la Summer League avec les Nets de Brooklyn, l’ancien Gamecock de South Carolina va de nouveau découvrir les joies d’un training camp. L’intérieur gabonais vient d’être recruté par les Hawks d’Atlanta, pour intégrer leur camp d’entraînement. Durant 14 jours, il pourra côtoyer d’autres joueurs et des entraîneurs, occasion pour bon nombre d’entre eux d’être révélés à l’approche de la nouvelle saison.

Atlanta a signé Chris Silva Obame sous un contrat Exhibit 10, qui lui ouvrira soit la porte du roster de Nate McMillan, soit de l’équipe de G-League affiliée à la franchise. Conformément à la politique de l’équipe, les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. Mais ledit contrat peut signifier plusieurs choses. Tout d’abord, la clause s’accompagne d’un bonus de 5 000 à 50 000 dollars, valable uniquement si, une fois coupé, le joueur s’engage dans la franchise G-League affiliée et y reste au moins 60 jours.

La clause permet également à la franchise NBA de convertir le contrat en « two-way contract » qui permet de faciliter les allées et venues des joueurs entre la NBA et la G-League en amont de la saison régulière. Si elle le fait, le joueur reçoit également le bonus évoqué. En revanche, si, une fois coupé, le joueur s’engage dans une équipe qui n’est pas affiliée à la franchise NBA en question, il ne peut recevoir cette prime.

A 26 ans, Silva Obame qui a participé à 15 matchs au total la saison dernière pour le Miami Heat et les Sacramento Kings pour une moyenne de 2,1 points et 1,8 rebond par match, a donc une nouvelle chance de vivre son rêve NBA après quatre ans de succès universitaires où Il est devenu le premier joueur de l’histoire des Gamecocks à totaliser au moins 700 rebonds et 500 lancers francs.