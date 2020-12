Basket-ball: Willy Asseko et ses 5 majeurs à la conquête de la fédération

La course à la présidence de la Fédération gabonaise de Basket-Ball est lancée et Willy Conrad Asseko compte bien y participer. C’est ainsi qu’il l’a annoncé samedi dernier dans un contexte particulier qui dénote du sérieux et de la volonté de ce dernier de révolutionner ce sport. C’est via un site internet spécialement conçu pour sa campagne que ce dernier a annoncé sa candidature et son programme articulé autour de ce qu’il a appelé les « 5 majeurs ».

Après Tim Remanda qui s’est positionné pour la présidence de la Fédération gabonaise de Basket-ball , c’est au tour de Willy Conrad Asseko de rentrer dans la danse et de déclarer également sa candidature pour l’instance dirigeante du Basket-ball gabonais dont l’élection se fera le 19 décembre prochain.

Le président de la très influente Association Basketball academy (BAC) s’est ainsi positionné en dévoilant son programme dont les « 5 majeurs ».

Ainsi, s’il est élu, Willy Conrad Asseko souhaite dès sa prise de fonction, faire « organiser les états généraux du basketball gabonais ». C’est là le premier objectif de son programme qui aura pour conséquence de mettre à plat tous les mécanismes de gestion de la Fegabab.

Passée cette étape, Willy Conrad Asseko promet de « créer et de réhabiliter des terrains de basketball sur toute l’étendue du territoire ». C’est le majeur 2. Pour son majeur 3, le candidat du collectif dit « Montrons la direction », nourrit l’ambition de « restructurer l’arsenal juridique qui encadre la pratique de ce sport dans son pays ».

Le quatrième point du « 5 majeur » consistera à « créer un centre fédéral chargé d’assurer la formation des joueurs et des encadreurs. Enfin, dans le dernier majeur intitulé « Le jeu », Willy Conrad Asseko une fois à la tête de la Fédération gabonaise de Basket-ball promet d’assurer le suivi des sportifs.