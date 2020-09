Basket-Ball: Chris Silva et le Miami Heat en finale de conférence Est

Emmené par un leader talentueux en la personne de Jimmy Butler, et un roc défensif appelé Bam Adebayo, le Heat de Miami dans lequel évolue le jeune athlète gabonais Chris Silva Obame assure la fête depuis son retour sur les parquets. Sans faire de bruit, l’équipe dirigée par Erik Spoelstra vient de terrasser les Milwaukee Bucks du MVP en titre pour rejoindre les Finales de conférence Est.

Bien qu’absent des terrains depuis quelques semaines pour une fracture de stress au pubis gauche révélée par une IRM, le jeune ailier fort du Heat de Miami Chris Silva a assisté cette nuit à la victoire de son équipe. Face aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, les coéquipiers de Silva se sont facilement imposés pour retrouver les finales de conférence six ans après.

En effet, appliqués et sérieux depuis le « restart » dans une bulle d’Orlando qui n’aura gardé que les meilleurs, les joueurs d’Erik Spoelstra ont tenu la barraque. Opposés aux Pacers d’Indiana au premier tour, ils n’en ont fait qu’une bouchée en s’imposant 4-0 sur la série, grâce à un Jimmy Butler en mode playoffs.

S’ils étaient donnés perdants face à l’équipe du MVP en titre, il n’en a finalement rien été puisqu’ils se sont largement et facilement imposés sur cette demi finale (4-1). Bientôt de retour, le basketteur gabonais de 24 ans et qui a signé un two way contract en ce début d’année, pourrait donc avoir la possibilité de briller dans ces finales de playoffs face aux Celtics ou aux Raptors. Un rêve qui se réalise pour « l’enfant des Akébé».