Barro Chambrier: «J’invite chacun à donner le meilleur de lui et au moment venu, nous ferons notre part»

A un peu moins de 10 mois des prochaines échéances électorales, la question de l’alternance est de plus en plus au centre des débats. La preuve avec le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) Alexandre Barro Chambrier qui au cours d’une causerie animé ce samedi 22 octobre 2022, a appelé les populations à se tenir prêt à assurer une victoire écrasante de l’opposition lors des prochaines élections prévues en 2023.

L’opposition gabonaise serait-elle prête à vaincre le signe indien? C’est du moins la conviction affichée par le président du RPM au cours d’une rencontre avec les populations du 6ème arrondissement. S’il était question de procéder à l’installation du coordonnateur provincial RPM pour la province de l’Estuaire, Ndong Paul Thomas, l’ancien ministre délégué est une fois de plus revenu sur la gestion du pays par le Parti démocratique gabonais (PDG).

Ainsi, Alexandre Barro Chambrier a jugé calamiteux le bilan de la gestion de l’actuel chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui serait dénuée de vision. « J’ai toute une liste de problèmes que nous devons solutionner, car les échecs de ce régime sont visibles à l’œil nu », a-t-il indiqué, ajoutant qu’il était temps de tourner la page du régime actuel. A cet effet, il a invité les populations à garder espoir mais surtout à s’impliquer dans le combat pour l’alternance. « J’invite chacun à donner le meilleur de lui et au moment venu, nous ferons notre part. Ensemble, déterminés et résolus, nous y parviendrons, j’en suis convaincu parce que j’ai visité tout le Gabon profond et là-bas. Nous prendrons nos responsabilités devant les hommes et devant l’histoire. », a-t-il martelé.