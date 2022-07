Barreau du Gabon: Me Moumbembe appelle à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Suspendu le vendredi 25 mars 2022 pour une durée de 6 mois, Me Jean Paul Moumbembé a été réhabilité par le Conseil d’Etat ce mardi 12 juillet 2022. Occasion pour le célèbre avocat d’exprimer sa satisfaction d’effectuer son retour dans les prétoires sans manquer d’appeler à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire afin de ramener la sérénité au sein du Barreau du Gabon.

En effet, l’avocat avait écopé de six mois de suspension par le Conseil de l’ordre, après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une conversation privé où il fustigeait l’attitude du bâtonnier Me Lubin Ntoutoume qui couvrirait la faute de ses jeunes confrères issus de l’ethnie Fang. Une suspension que ce dernier avait jugé « injustes » et qui l’avait amené à saisir le Conseil d’Etat qui vient donc de rendre une décision en sa faveur.

Selon la décision de la haute juridiction c’est « le défaut de notification au requérant de la délibération du 22 mars 2022, portant suspension provisoire d’exercice pour une durée de 6 mois », qui aurait conduit à la levée de sa suspension. Réagissant à cette décision dans les colonnes du site Gabonreview, Me Jean Paul Moumbembé sans rancune, a assuré avoir pardonné ses détracteurs.

Toutefois, soucieux de ramener la sérénité au sein du Barreau du Gabon, il a appelé à « la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire pour que les linges sales se lavent en famille ». « Nous devons penser à nos anciens comme le bâtonnier Pierre Louis Agondjo Okawé qui s’est battu, qui a construit ce barreau au milieu des avocats blancs. C’était difficile! », a-t-il indiqué.

