Banque: le Groupe BGFIBank obtient un prêt de 19,64 milliards de FCFA de Afreximbank

Ecouter cet article Ecouter cet article

Engagé dans un plan stratégique de développement dénommé Projet d’Entreprise Dynamique « Dynamique 2025 », le groupe panafricain BGFIBank vient de recevoir un important coup de pouce financier de la part de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank). D’un montant de près de 20 milliards de FCFA soit une trentaine de millions d’euros, ce prêt devrait offrir au groupe dirigé par Henri Claude Oyima qui s’en est d’ailleurs félicité, la possibilité d’étendre un peu plus son envergure dans la sous région.

Un peu moins de deux mois après l’avoir annoncé, le groupe BGFIBank et la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) ont officialisé la convention de prêt qui les lie désormais. Portant sur un montant total de 30 millions d’euros soit un peu moins de 20 milliards de FCFA, cette convention de premier rang qui fixe non seulement les principes directeurs mais également les modalités de collaboration futures les deux parties, formalise désormais le cadre d’un partenariat durable. Partenariat qui s’inscrit dans la droite ligne du projet « Dynamique 2025 », qui vise à consolider le leadership du groupe bancaire dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

En effet, articulé autour de la poursuite du développement du Groupe BGFIBank à travers le développement pays, le développement métier, le renforcement des fonds propres mais également ses investissements dans les systèmes d’information et la transformation digitale, ce projet érigé en plan stratégique, vient donc de recevoir un coup de pouce non négligeable de la part de l’institution multilatérale panafricaine de financement du commerce. Un coup de pouce qui vient par ailleurs souligner « la grande expérience du secteur bancaire panafricain » de cette institution, comme l’a rappelé Henri Claude Oyima.



Tourné vers l’avenir, le groupe « dédié au financement des économies africaines », qui reste plus que jamais leader sur le plan national et régional avec notamment un total au bilan de plus de 4000 milliards de FCFA à fin octobre 2021 contre un peu plus de 3500 milliards un an plus tôt, devrait donc saisir cette occasion pour consolider son positionnement. Avec le réaménagement de son « efficacité opérationnelle » en perspective porté par de nouveaux outils de « pilotage de la performance », il devrait par ailleurs accroître toujours plus son rendement.