Banque: BGFI Holding Corporation conserve sa note A+ de l’agence Bloomfield

Pour la deuxième année consécutive, le Groupe BGFIBank consolide son leadership dans le secteur bancaire. En effet, l’institution bancaire conserve sa note A+ et ses perspectives de stabilité positive de l’agence de notation Bloomfield Investment Corporation et qui conforte sa position dominante maintenue dans la zone de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC).

En effet, c’est par le biais d’un communiqué rendu public ce 1er décembre que le Groupe a informé de la conservation de sa note A+ au terme d’une évaluation de l’agence de notation Bloomfield Investment Corporation. Un exploit rendu possible grâce aux performances du groupe au titre de l’exercice 2020 ainsi que des perspectives d’activités au cours de l’exercice 2021.

Cette notation de l’agence Bloomfield s’appuie sur les facteurs clés de performance comme le renforcement continu du cadre de gouvernance et du dispositif de gestion des risques ; un bilan satisfaisant du plan d’entreprise » « Excellence 2020 »; une position dominante maintenue dans la zone Cemac malgré une légère contraction de ses parts de marché ou encore une solidité financière qui se confirme, en dépit de la survenance de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Selon Bloomfield Investment Corporation, le Groupe BGFIBank présente « une certitude de remboursement en temps opportun élevée ainsi que des facteurs de liquidité forts et soutenus par de bons facteurs de protection ». « Cette notation financière répond aux exigences d’excellence, de performance et de rentabilité du groupe, inhérentes à notre métier, qui guident depuis 50 ans le développement de notre banque », s’est félicité le Président directeur général du Groupe BGFIBank Henri-Claude Oyima.