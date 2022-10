Ballon d’or 2022: le Gabon a voté pour Benzema

Ecouter cet article Ecouter cet article

France Football, média en charge de l’organisation de la cérémonie d’attribution du Ballon d’Or, récompensant le meilleur footballeur de la planète a dévoilé ,le weekend écoulé l’intégralité des votes pour l’édition 2022. En Afrique, la tendance a été pour Karim Benzema notamment au Gabon et dans 18 autres pays autorisés à voter. Seul le Sénégal a voté pour Sadio Mané.

Auteur d’une énième grosse saison sous les couleurs du Sénégal avec qui il a remporté la première coupe d’Afrique de leur histoire mais également avec Liverpool, Sadio Mané n’a pas fait le poids face au mastodonte Karim Benzema qui en plus des médias français et espagnols a pu compter sur l’Afrique, sa terre d’origine. D’ailleurs, les détails des votes montrent que 19 des 20 pays africains ont voté pour le madrilène.

11ème pays autorisé à voter sur le continent noir, le Gabon a fait la part belle aux serial killer devant les buts. Ainsi, ce sont Karim Benzema et Robert Lewandowski qui ont été placés aux deux premières étagères du podium. S’en est suivi Sadio Mané, Kylian Mbappé et l’égyptien Mohamed Salah. Un vote qui n’a pas manqué de faire jaser plus d’un dans la sphère continentale où les anciennes gloires appelaient à un repli identitaire.

Une stratégie qui ne semble pas avoir convaincu le journaliste gabonais qui s’est fié aux stats individuelles mais également aux titres remportés. Un sacre mérité auquel le Gabon a donc logiquement participé en le plébiscitant. Au final un score écrasant de 549 points pour KB Nueve contre 193 points pour le fils de Bambali qui échoue à la seconde place. Le meilleur score pour un africain après George Weah, lauréat en 1995.