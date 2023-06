Baie des rois : ouverture d’un parc urbain en août prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Façade maritime du champ triomphal (FMCT) filiale du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS), spécialisée dans l’aménagement durable du territoire, a récemment annoncé l’aménagement d’un parc urbain. Un nouvel espace de loisirs ouvert au public dès le mois d’août prochain sur le site de la Baie des Rois.

La Baie des Rois est récemment passée à une nouvelle étape de sa conception. En effet, le projet prend de plus en plus forme. L’administrateur directeur général de la Façade maritime du champ triomphal a fait le point, le 14 juin à Libreville, sur l’avancée des travaux en cours de réalisation. Emmanuel Edane Non sans manquer d’annoncer l’ouverture au mois d’août prochain d’un parc urbain.

Ainsi, ce parc urbain comprendra un skate park, un terrain de basketball et des jeux pour enfants, proposant ainsi des installations sportives durables pour le grand public. Un événement majeur qui constitue une véritable opportunité pour les jeunes, surtout en cette période estivale où de nombreux compatriotes sont confrontés à l’oisiveté.

Aussi, dans le but de renforcer l’attractivité du pays, le site de la Baie des Rois va accueillir du 16 au 18 juin prochain le Festival international des sports extrêmes (FISE). Un événement prestigieux qui sera organisé pour la première fois en Afrique subsaharienne

Pour rappel, la Baie des Rois comptabilise 11 chantiers, 500 ouvriers sur site, plus et génère plus de 800 emplois indirects. C’est également une trentaine de PME gabonaises qui y travaille sur la gestion des déchets, le ramassage et le recyclage. La mission de la FMCT est pleinement alignée sur les objectifs de développement durable.